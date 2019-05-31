خبراء يحذرون من شحن الهاتف في السيارة: يسبب كارثة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يتعرض الكثيرون لمواقف طارئة بنفاذ بطارية هواتفهم أثناء وجودهم في السيارة، إلا أن القليل هم من يعرفون مدى الخطر الذي يشكله شحن الهاتف في السيارة.
ووفق ما ذكر موقع "ريدرز دايجيست"، حذر الخبراء من تكرار شحن الهواتف المحمولة من مخارج الطاقة المدمجة في السيارة، لأنه قد يسبب كارثة كبيرة.
ويقول براد نيكولز، وهو فني في ستايموبيل، إن هاتفك يمكن أن يتلقى مقدارًا زائدًا من الطاقة، وخاصة إذا كنت تستخدم مكان إشعال السجائر لشحن الهاتف، حيث يوفر تيارًا كهربائيًّا بمقادر 10 أمبير، في حين أن معظم أجهزة الشحن توفر تيارًا كهربائيًّا بمقادر واحد إلى ثلاثة أمبير.
ويتسبب شحن الهاتف أثناء استخدام السيارة في استنزاف بطارية السيارة، وخاصة للسيارات القديمة الطراز، كما أن حدوث عطل في جهاز شحن السيارة أو وقوع تلف، قد يوفر طاقة غير متناسقة للجهاز، ما يؤدي إلى طفرات مفاجئة، أو اندلاع شرارات مفاجئة قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وتلف الأجهزة الداخلية، أو تدمير الجهاز.
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