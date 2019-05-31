​الحكومة الروسية: لا نرى أي عقبات أمام مشاركة كييف الكاملة في رابطة الدول المستقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلن النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية سيرجي بريخودكو أن موسكو لا ترى أي عقبات أمام مشاركة كييف بالكامل في شؤون رابطة الدول المستقلة، لكن لم ترد حتى الآن أي إشارات من السلطات الجديدة حول تغيير أساليب التعاون في إطار الرابطة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بريخودكو قوله - للصحفيين، في إجابة على سؤال حول كيفية بناء العلاقات مع السلطات الجديدة في أوكرانيا في إطار رابطة الدول المستقلة - "من السابق لأوانه تحديد الخط الذي ستنتخبه السلطات الأوكرانية الجديدة في العلاقة مع رابطة الدول المستقلة. لم ترد بعد أي إشارات تشير إلى إمكانية تغيير النهج السابقة للحكومة الأوكرانية".

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وأضاف بريخودكو: "لا نرى أي عقبات أمام مشاركة كييف الكاملة في التعاون متعدد الأطراف في إطار الرابطة، بل على العكس، نحن مقتنعون، بأن لديها عددًا من المزايا المحددة، في المقام الأول للمواطنين الأوكرانيين".

وقرر مجلس وزراء أوكرانيا - خلال اجتماعه في فبراير الماضي - الانسحاب من طرف واحد، من اتفاقية إنشاء لجنة عمل اقتصادية استشارية في إطار مجلس رؤساء الدول ومجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة.

وتهدف الاتفاقية - الموقعة في 9 أكتوبر عام 1992 في بيشكيك بين أوكرانيا وروسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان - إلى وضع مقترحات لتطوير التعاون الاجتماعي والاقتصادي وتنفيذ القرارات المتعددة الأطراف المتفق عليها بشأن مجالات محددة من الإدارة.