​بريطانيا: 750 ألف شخص من الاتحاد الأوروبي يطلبون البقاء في بلادنا بعد (بريكست)

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إن أكثر من 750 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي تقدموا بطلبات للبقاء في المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد (بريكست).

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن قضية بقاء مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا -البالغين أكثر من 3 ملايين شخص- تُعد من القضايا التي سُلط الضوء عليها كثيراً خلال محادثات لندن مع بروكسل، حيث قالت بريطانيا إنه أمام مواطنى الاتحاد حتى 31 ديسمبر 2020 للتقدم بطلبات لتسوية أوضاعهم داخل البلاد سواء تمت صفقة الخروج من عدمه.

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وأوضحت القناة - نقلاً عن إعلان السلطات البريطانية - أن أكثر 10 دول تقدم مواطنوها بطلبات للبقاء في المملكة المتحدة كانت: بولندا بواقع أكثر من 103 آلاف شخص، ورومانيا بحوالي 90 ألف شخص، وإيطاليا بأكثر من 70 ألف شخص، والبرتغال بأكثر من 52 ألف شخص، وإسبانيا بحوالي 42 ألف شخص، وتلي هذه الدول بالترتيب: بلغاريا، وليتوانيا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا.

ونقلت القناة عن وزير الداخلية البريطاني قوله -في بيان- إن "مواطني الاتحاد الأوروبي أصدقاؤنا، وجيراننا، وزملاؤنا الذين يساهمون بشكل كبير في هذا البلد، فأياً كانت نتيجة (بريكست)، نريد لهم البقاء".

يُشار إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر القادم، وكانت رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي قد صرحت يوم الثلاثاء الماضي بأن عدم تمكنها من إتمام عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خلال فترة توليها منصبها هو مصدر "أسف شديد" لها.