السودان يغلق مكتب الجزيرة بالخرطوم

قرّر المجلس العسكري السوداني "إغلاق" مكتب شبكة الجزيرة القطريّة بالخرطوم وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن. لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن. وبحسب تقارير إعلامية فإنّ أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس العسكري وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته

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