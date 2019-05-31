السودان يغلق مكتب الجزيرة بالخرطوم

قرّر المجلس العسكري السوداني "إغلاق" مكتب شبكة الجزيرة القطريّة بالخرطوم وسحب تراخيص العمللمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن.
وبحسب تقارير إعلامية فإنّ أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس العسكري وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته
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