كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت: على الخليج وضع حدا لخلافاته لمواجهة الأخطار المحيطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، دول مجلس التعاون الخليجي إلى السعي لتحقيق آمال وتطلعات أبنائها وتجاوز ما يعكر صفوها، ووضع حدا للخلاف الذي عصف بها وأضر بمصالحها وصدع وحدة موقفها.

وقال الشيخ صباح الأحمد، في كلمة ألقاها أمام القمة الاستثنائية لمجلس تعاون دول الخليج العربية المنعقدة في مكة المكرمة، الخميس، إن دول الخليج تمكنت عبر أربعة عقود مضت من الحفاظ على مكاسبها وتطوير آليات عملها المشترك، ومواجهة العديد من المخاطر والتحديات، مشددا أنه بدون ذلك "وفي ظل الأوضاع المريرة التي نواجهها سنبقى عاجزين عن منح الأمل والتفاؤل لشعوبنا، التي أرهقها خلافنا وآلمها استمراره".

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وأكد أمير الكويت أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، التي تنبئ بتداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها، تستدعي استشعار ما يحيط بنا من مخاطر وتحديات.

وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس (30 مايو)، في مكة، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء العرب، تليها القمة العربية الـ14 الطارئة، لمناقشة التوترات الإيرانية الأمريكية المتصاعدة في المنطقة.

أعمال القمتين، انطلقت، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مكة المكّمة، الجمعة "31 مايو".