كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه لما يسمى بـ"صفقة القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رفضه لما يسمى "صفقة القرن"، التي تستبدل مطلب فلسطين بـ"الأرض مقابل السلام" ليصبح "الازدهار مقابل السلام".

وأضاف أبو مازن، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة: "أود التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن، وهنا إسقاط مبدأ الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام".

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وتابع: "سبق أن طلبنا أيها السيدات والسادة وقررت القمم العربية السابقة شبكة أمان مالية لمساعدتنا في مواجهة الحصار الأمريكي والإسرائيلي المفروض علينا، ونشكر من لبى هذا الطلب ونأمل من الأخوة الآخرين الاستجابة".

واستطرد: "إن دولة فلسطين التي أعلنت رفضها المطلق لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام، تؤكد أننا لن نشارك في ورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأمريكية في المنامة".

وطالب أبو مازن بأن يتضمن البيان الختامي للقمة الفقرة التالية: "بشأن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى تؤكد القمة العربية الطارئة على تمسكها بقرارات القمة العربية التي عقدت في الزهران، قمة القدس أبريل 2018، وقرارت القمة العربية في تونس في آزار".