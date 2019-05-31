أبوالغيط: ربما تؤدي التطورات والأحداث إلى تشكيل قوة عربية مشتركة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن التطورات التي تشهدها المنطقة قد تدفع إلى تشكيل قوة عربية مشتركة.

وأضاف أبوالغيط، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة العربية الطارئة في مكة، أن الدول العربية لا تدفع نحو مواجهة في منطقة الخليج، بل تطالب بعودة الاستقرار، ولكن مع احترام الحقوق العربية ووقف أي تدخلات في الشأن العربي.

وأدان القادة العرب المشاركون في القمة الطارئة، التي عقدت في مكة المكرمة، الأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة -الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط- على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر.

وأضاف البيان التأكيد على أن الدول العربية تسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والسبيل لذلك يتمثل في احترام كل الدول مبادئ حسن الجوار.

وأكمل "نؤكد حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، وندين استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أراضيها، مؤكدا حق المملكة في الدفاع عن أراضيها".

وأدان البيان استمرار الاحتلال الإيراني جزر الإمارات وتدخلها السافر في شؤون سوريا.

وأكد البيان الختامي التمسك بقرارات القمة العربية الـ29 في القدس، وقرارات القمة العربية في تونس.