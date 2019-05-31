البيان الختامي للقمة العربية الطارئة 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان القادة العرب المشاركون في القمة الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة، الأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة -الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط- على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر.
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