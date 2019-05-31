الرئيس المصري: أمن الخليج يرتبط بالأمن القومي لمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل تهديدات غير مسبوقة خاصة في منطقة الخليج العربي. وشدد السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة بمكة، على أهمية تفعيل النقاش حول العمل العربي المشترك لمواجهة التهديدات الإرهابية الأخيرة.

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