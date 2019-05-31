شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يعارض البيان الختامي للقمة العربية الطارئة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (مكة المكرمة)أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في البيان الختامي أن العراق عارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة الذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى.
وأضاف العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط «في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية».
وجاء في البيان الختامي للقمة أيضا أن السعودية لديها كل الحق في الدفاع عن أراضيها في أعقاب هجمات بطائرة مسيرة شنتها جماعة الحوثي على محطتين لضخ النفط بالمملكة هذا الشهر.
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