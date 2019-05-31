شكرا لقرائتكم أبو الغيط: القمة العربية طالبت إيران بإعادة النظر في دورها بالإقليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن أمن منطقة الخليج، جزء من الأمن القومي العربي، مشيراً إلى مطالبة القمة العربية إيران بإعادة النظر في دورها بالإقليم

مشددًا على أن هذه رسالة حازمة لعدم التدخل بأمن الخليج العربي.

وأضاف أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي، عقب ختام اجتماع القمة العربية الطارئة في مكة لقد طالب كثير من الرؤساء وضع إستراتيجية واضحة للأمن القومي العربي.