العساف يطالب إيران بالكف عن دعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إيران بالكف عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة. وأضاف في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد القمة الخليجية والعربية، أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران.

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