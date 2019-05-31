شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان تناقش 100 اقتراحا برغبة بعد العيد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، 8 اجتماعات عقب عيد الفطر المبارك، أيام 9 و10 و11 و12 يونيو، لمناقشة ما يقرب من 100 اقتراح برغبة مقدمة من النواب بشأن قضايا وموضوعات مختلفة.

وتتعلق الاقتراحات برغبة التى ستناقشها اللجنة بمطالب بشأن توصيل الصرف الصحى فى المشروعات المتعطلة بالقرى بمحافظات مختلفة، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء محطات مياه شرب، وإنشاء مكاتب بريد، وأخرى بشأن تطوير وإحلال وتجديد مدارس ومستشفيات، وغيرها متعلقة برصف طرق وإقامة كبارى ومزلقانات.

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ودعت لجنة الاقتراحات والشكاوى ممثلى الوزارات والمحافظات المعنية لحضور تلك الاجتماعات للرد على ما ورد فى الاقتراحات برغبة.