مؤلم.. “الكريدي” يدفع ثلاثينيا لمحاولة الانتحار شنقا في الناظور

عمد شاب ثلاثيني، بقرية أركمان نواحي إقليم الناظور عصر اليوم الخميس، على محاولة وضع حد لحياته بالإنتحار شنقا داخل مقهى مهجور.

وقالت مصادر “اليوم 24″، إن مجموعة من الشباب بقرية أركمان، قاموا بإنقاذ شاب ثلاثيني كان يحاول أن يضع حدا لحياته، وذلك بإستعمال حبل لفه حول عنقه قرب مقهى مهجورة.

وحسب المصدر ذاته، فإن أسباب إقدام الشاب على محاولة الإنتحار، راجع لأسباب الديون المتراكمة عليه، حيث كان يصرخ بصوت عالي آثناء محاولة الإنتحار قائلا ” قتلني لكريدي”.

وتم إخبار السلطات المحلية بالواقعة، فيما تم نقل الشاب للمستشفى الإقليمي بالناظور قصد تلقي العلاج النفسي الضروري .