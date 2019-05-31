تعيش إلهام ضحية اختطاف، واغتصاب، السبت الماضي، في العرائش، على وقع صدمة نفسية، إذ تعرضت إلى انهيار عصبي حاد، نقلت على إثره إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي “لالة مريم” في العرائش، ليلة أمس الأربعاء.
ويحكي والد إلهام تفاصيل الحادثة، التي تعود إلى، يوم السبت الماضي، بعدما كانت ابنته متوجهة إلى عملها في أحد مصانع الخياطة في المنطقة، في الساعة الخامسة صباحا.
وأضاف، في حديثه مع “اليوم24″، إلى” أن المشتبه فيه اختطفها على متن درجة ثلاثية العجلات، ومن بعد ذلك اغتصبها من دون رحمة”.
وتابع والد الضحية حديثه متأثرا بأن “أمنية ابنته الوحيدة هي اقتناء آلة خياطة، من أجل العمل في المنزل، ومساعدته ماديا”.
وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الخميس، بتهمتي الاختطاف والاغتصاب.
وكانت الشرطة القضائية في مدينة العرائش قد ألقت القبض، الاثنين الماضي، على المشتبه فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام ضحية إغتصاب بالعرائش..والدها: “ابنتي منهارة وأمنيتها الوحيدة أن تقتني آلة خياطة لمساعدتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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