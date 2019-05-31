أكدت مصادر إعلامية بتونس، اليوم الخميس، توصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وإدارة نادي الترجي التونسي، لرسالة من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، تعبر فيها عن قلقها وغضبها من لهجة “التصعيد” وحرب “البلاغات” التي أطلقها فريق الترجي التونسي، قبل إياب نهائي عصبة الأبطال الإفرقية، والذي سيجمع الترجي بالوداد، غدا الجمعة، بملعب “رادس”.
وشددت المصادر ذاتها، على أن مسؤول في “الكاف”، اخبر ممثل النادي التونسي، في الاجتماع التقني الذي تم عقده اليوم، بهذه الرسالة، وطالب النادي والسلطات التونسية، بتأمين المباراة، وهو الامر الذي أثار حفيظة النادي التونسي.
وفي الجهة المقابلة، أكدت تقارير إعلامية تونسية، اليوم، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أكد حضوره لمباراة الغد.
كانت هذه تفاصيل خبر الـ”فيفا” غاضب من الترجي وإنفانتينو حاضر في نهائي “رادس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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