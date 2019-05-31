شاهد مسلسل هوجان الحلقة 26

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: تدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات - اقرأ المزيد... محمد إمام - كريم محمود عبدالعزيز - أسماء أبو اليزيد - عبير صبري

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