شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 26

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى - اقرأ المزيد...

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