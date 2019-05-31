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إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم

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أصدرت السلطات المختصة بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارًا الخميس قضى بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان من دون إبداء أي أسباب، بحسب ما علم  موقع "باج نيوز".

ونقل موقع "باج نيوز" عن قناة الجزيرة قولها على صفحتها الرسمية إنّ السلطات السودانية قرّرت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتبارًا من أمس الخميس.

وبحسب موقع "باج نيوز" فإنّ أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.

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