القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، إن العالم العربي وبالإجماع يرفض التدخلات الإيرانية في شؤونه ويرسل رسالة عاقلة حازمة في ظروف إقليمية ودولية صعبة. وأثنى قرقاش على النجاح الباهر للقمتين الخليجية والعربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين والدبلوماسية السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: العالم العربي وبالإجماع يرفض التدخلات الإيرانية في شؤونه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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