محمد بن زايد: دعوة خادم الحرمين إلى عقد القمم الثلاث في مكة المكرمة تنم عن وعي عميق بخطورة التطورات...

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، إن دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى عقد القمم الثلاث في مكة المكرمة تنم عن وعي عميق بخطورة التطورات في المنطقة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الدعوة إلى عقد القمم الثلاث جسدت الدور المحوري للسعودية في تعزيز الأمن والسلم والحفاظ على مصالح دول المنطقة وشعوبها.

Advertisements

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى خادم الحرمين الشريفين والقادة العرب المشاركين في القمة، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ودعمه الكبير والمطلق لجهودهم وتمنياته لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوَّة من القمة لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال وستظل داعمة للعمل العربي المشترك، وكل ما من شأنه تقوية هذا العمل وتعزيزه ودفعه إلى الأمام في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن البعد العربي يمثل بعداً أصيلاً وجوهرياً في سياستها الخارجية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-، الذي كان مدافعاً عن القضايا العربية وله مواقفه التاريخية المشهودة في ذلك.

وأشار إلى أن انعقاد القمة العربية في مكة المكرمة يكسبها رمزية خاصة، لما تمثله مكة من رمز لتضامن العرب وتعاونهم ووحدتهم، متمنياً أن تكون هذه القمة منطلقاً لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك أكثر قوة وقدرة على التجاوب الفاعل والواعي مع التغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الإدراك المتنامي على الساحة العربية لحقيقة أن التهديدات تستهدف الجميع دون استثناء، وأن التعامل معها يجب أن يكون من خلال تعزيز وتفعيل الأمن الجماعي العربي بمفهومه الشامل.

وقال إنه على الرغم من أن استقرار المنطقة العربية يمثل مصلحة عالمية لما للمنطقة من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى العالم كله، سواء على المستويات الاقتصادية أو السياسية أو الجغرافية أو الدينية أو غيرها، فإن المسؤولية الكبرى عن ضمان أمن المنطقة واستقرارها تقع على كاهل العرب أنفسهم في المقام الأول، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة للقمة العربية في مكة المكرمة من حيث توقيتها ومكانها والرسالة التي تنطوي عليها.