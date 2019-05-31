الملك سلمان بن عبدالعزيز: عدم اتخاذ موقف رادع يقود إيران للتمادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن القمة العربية الطارئة جاءت لبحث ما نواجهه من تحديات استثنائية للأمن العربي والإقليمي. وقال خلال كلمته في القمة العربية الطارئة الـ 14، "إننا نجتمعُ اليومَ لبحثِ ما نُواجهُه من تحدياتٍ استثنائيةٍ تُهددُ الأمنَ العربي، والأمنَ والاستقرارَ الإقليمي والدولي، وكذلكَ حريةُ التجارةِ العالميةِ واستقرارَ الاقتصادِ العالمي".‎

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