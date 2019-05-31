برهم صالح: أمن السعودية والإمارات ودول الخليج هو أمن العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن أمن المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هو جزء من أمن العراق.
وأضاف صالح في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، مساء الخميس، أن العنف والاضطراب الأمني في العراق أخل بموازين الأمن في الشرق الأوسط، ونتائجه الكارثية أربكت المنظومة الأمنية في المنطقة.
وتابع الرئيس العراقي ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلب تعاونا وتفاهما من الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن رغم التقدم الحاصل في العراق إلا أنه لا يزال أمامنا تحديات خطيرة.
وتناقش القمة العربية الطارئة الـ14 التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من الملفات، أبرزها القضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وإيجاد موقف عربي موحد لدعم الاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب.
وتأتي القمة العربية عقب القمة الخليجية الطارئة التي أدانت التدخلات الإيرانية في المنطقة، وتهديدها الملاحة الدولية ودول الجوار.
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