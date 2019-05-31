عاهل الأردن: نقف مع أشقائنا في الدفاع عن مصالحهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية والإمارات، مؤكدا وقوف بلاده مع الأشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم.

وقال الملك عبدالله الثاني خلا كلمته في القمة العربية الطارئة التي عقدت، الخميس، بمكة المكرمة،: إن أمتنا العربية تواجه العديد من التحديات تستدعي منا جميعا تكثيف العمل وزيادة التنسيق بيننا".

وأضاف: "القمة العربية الطارئة تنعقد من أجل توحيد الصف العربي لمواجهة الأخطار التي تحيط بأمتنا، ونرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد أمنها".





Advertisements

وتابع :أن أمن دول الخليج بالنسبة لنا يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، وترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

وتناقش القمة العربية الطارئة الـ14 عددا من الملفات، أبرزها القضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وإيجاد موقف عربي موحد لدعم الاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب.





وتأتي القمة العربية عقب القمة الخليجية الطارئة، التي أدانت التدخلات الإيرانية في المنطقة وتهديدها الملاحة الدولية ودول الجوار.