انطلاق القمة الخليجية لبحث تطورات الأوضاع والتهديدات الإيراني

انطلقت مساء الخميس، في قصر الصفا بمكة المكرمة (غرب) المملكة العربية السعودية قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستتركز أعمالهما على بحث الوضع الأمني في المنطقة ومواجهة الخطر الإيراني المتصاعد ضد الأمن القومي العربي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز أن ما يقوم به النظامُ الإيراني من تدخلٍ في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطويرِ برامجه النوويةِ والصاروخية، وتهديدهِ لحريةِ الملاحة العالمية تحدياً سافراً لمواثيقِ ومبادئِ وقوانين الأممِ المتحدة لحفظِ السلم والأمن الدوليين

وأضاف العاهل السعودي في افتتاح أعمال القمة أن دعم النظام الايراني للإرهابِ عبر أربعةِ عقودٍ وتهديده للأمنِ والاستقرار بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنةِ هو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية.

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وشدد الملك سلمان على أن الأعمالَ الإجرامية التي حدثت مؤخراً باستهدافِ أحدِ أهم طرقِ التجارة العالمية بعملٍ تخريبي طالَ أربعَ ناقلاتٍ تجارية بالقربِ من المياه الإقليميةِ لدولةِ الإمارات وكذلك استهدافُ محطتي ضخٍ للنفط، وعدد من المنشآتِ الحيوية في المملكة تستدعي من دولِ مجلسِ التعاون الخليجي جميعاً العملَ بشكل جاد للحفاظِ على أمنِها ومكتسباتها.

وأكد في كلمته حرص المملكةَ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب، وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني، مشيرا إلى أن يدُ المملكة ستظلُ دائماُ ممدودةً للسلام، وسوف تستمرُ بالعملِ في دعمِ كافة الجهودِ للحفاظ على الأمنِ والاستقرار في المنطقة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه دعوة في الـ 18 من الشهر الجاري إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لعقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة اليوم الخميس، وقمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد الجمعة.