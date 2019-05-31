تفاصيل القبض على مجهولين في مكتب قناة الجزيرة

أكد مصدر أمني سوداني، عن قيام عناصر الأمن بالقبض على مجهولين في مكتب قناة الجزيرة، بحوزتهم مبالغ كبيرة وكشوفات بأسماء عدد من أنصار الرئيس المخلوع عمل البشير، يشتبه في أنها قادمة من حكومة قطر، مؤكداً تحول مقر القناة إلي خلية لضبط الإتصال بين فلول النظام السابق والممولين لهم في الخارج، وهو الأمر الذي يخالف التصريح الإعلامي الممنوح للقناة القطرية

وأشار المصدر إلي أن ممارسات قناة الجزيرة في السودان تأتي ضمن سلسلة التحريض وإشعال فتيل الفوضى من خلال السعي لدعم فلول النظام السابق وقيادة ثورة مضادة ضد التقارب بين المجلس و قوى إعلان الحرية والتغيير.