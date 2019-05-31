خبير إماراتي يكشف شروط الخليج للحوار مع إيران

علق الخبير السياسي والأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، على ما أعلن من شروط الخليج للحوار مع النظام الإيراني .

ونشر "عبدالله" على حسابه بتويتر تغريدة رصدها "الخليج 365"، عدد فيها الشروط الخليجية للحوار مع إيران وهي: "1 وقف لغة التهديد 2 وقف تدخلاتها بشؤون المنطقة 3 انهاء احتلالها لجزر الإمارات 4 وقف برنامجها النووي والصاروخي 5 وقف دعمها لمليشيات إرهابية 6 وقف استخدام اسم الخليج الفارسي".

وأضاف معلقاً أنه في حال موافقة إيران على هذه الشروط يمكنها الاتصال بالرياض أو الرمز الدولي 971 ".

وأشار عبدالله إلى تراجع صادرات نفط ايران لاقل من 400 الف برميل وفِي طريقه الى الصفر ، في وحين أن الصين وكوريا الجنوبية تستبدلان النفط الايراني باستيراد النفط من روسيا حليفة ايران التي تعتقد الآن ان اضعاف ايران يخدمها في سوريا.

وتابع بالقول: حبل المشنقة يضيق على ايران شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.