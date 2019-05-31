شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالي السوداني»: ميدان الاعتصام أصبح خطراً على البلد والثوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس (الخميس) المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع وقال إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار». اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس (الخميس) المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع وقال إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.



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