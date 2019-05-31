شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: العزل كلمة سيئة ومقززة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الخميس) الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا، قائلاً إنه لم يفعل شيئاً ليستحق ذلك.

ورد على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته قائلاً «لا أعرف كيف... إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة... إنها تمثل انتهاكاً رئاسياً هائلاً».

وبدا ترامب متحمساً، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد على بيان من المحقق الخاص روبرت مولر صدر (الأربعاء).

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وفي إشارة إلى نص دستوري يقضي بإمكانية اتهام الرئيس إذا ارتكب «جرائم أو جنح كبرى» قال ترمب «ليست هناك جريمة. ليست هناك جنحة».

ورغم عدم اتخاذ الديمقراطيين بمجلس النواب قراراً بشأن إمكانية مساءلة ترمب، إلا أنهم يضغطون للمضي قدماً في تحقيقات ترتبط بالتحقيق الروسي.

وعبر ترمب عن ازدرائه لمولر ووصفه بأنه «مضطرب تماماً» لأسباب منها أنه كان يرغب في رئاسة مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي».