نص كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية: العرب لن يقبلوا تهديد أمنهم القومي وأمن الخليج العربى يمثل لمصر أحد الركائز الأساسية

كتب: أحمد أبوعقيل



قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، لدعوتة لعقد القمة العربية فى مكة الكرمة ، وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم، "داعيا الله عز وجل أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه خير أمتنا العربية".

وأضاف السيسى ، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، أنه لا شك أن القمة تنعقد اليوم فى ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومى العربى خاصة فى منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، قائلا "ولا أظننى بحاجة لأن أؤكد أن أمن منطقة الخليج العربى يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومى العربى ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى".

Advertisements

وأضاف الرئيس السيسى ،: "ومن هنا فإن أى تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومى العربى يتطلب منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم، فالحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاصى والدانى بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط فى أمنهم القومى ، ولن يقبلوا أى مساس بحق من حقوقهم ، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أى توتر لمنع انفجاره فالعرب كانوا ولا يزالون دائما دعاة سلم واستقرار.

وأشار إلى إن العرب لن يتسامحوا مع أى تهديدات تمس أمنهم وسلامتهم، لكن الدول العربية متمسكة فى الوقت نفسه بالسلام.