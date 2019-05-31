السيسي: الحزم مطلوب.. والعرب لن يفرطوا في أمنهم القومي

كتب: عبد الرحمن خالد
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا شك أن القمة العربية تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، مشيرا إلى أنه ليس بحاجة لتأكيد أن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المقامة بمكة المكرمة: "أي تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومي العربي يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة...
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