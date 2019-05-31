شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرشحى النقابات العربية للاتحاد الدولى للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى انتخابات الاتحاد الدولى للصحفيين، على منصب الرئيس و لجانه فى قصر الثقافة بتونس يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل .

ومن المقرر أن يترشح لرئاسة الاتحاد الدولى للصحفيين من نقباء الصحفيين العرب رئيس المجلس الوطنى للصحافة المغربية، كما يترشح مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب و نقيب الصحفيين العراقيين و ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينين و ناجى الباغورى نقيب الصحفيين التونسيين لعضوية المكتب وعهدية أحمد نقيب الصحفيين بالبحرين للجنة الجندر .

ويتضمن جدول أعمال مؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين الذى يبدأ من الثلاثاء الموافق 11 يونيو حتى الجمعة 14 يونيو ، كلمة لأنتونى بيلانجيه الأمين العام للاتحاد عن مستقبل الصحافة فى العصر الرقمى و كلمة لجيرمى دير نائب الأمين العام للاتحاد عن ممارسات جيدة لنقابات حول العالم و كلمة لمجاهد يونس النائب الأول لرئيس الاتحاد حول الصحافة بعد الثورات العربية .

كما يتضمن جدول اعمال الاجتماع أيضا ، اجتماع و انتخابات مجلس الجندر و افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين و كلمة رئيس الاتحاد و نقيب الصحفيين التونسيين و كلمة رئيس الاتحاد الافريقى للصحفيين و كلمة اتحاد الصحفيين العرب و كلمة رئيس الجمهورية التونسية و انتخابات اللجان الرئاسية و تقرير الأمين العام للاتحاد و اجتماع لجنة القرارات و اللجنة المالية .