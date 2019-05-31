محافظة بورسعيد تعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل.
وأشارت المحافظة، في بيان اليوم، إلى أن المحافظ سيعتمد في العاشرة صباحا نتيجة الشهادة الإعدادية، بإحدى قاعات مدرسة الزهور الإعدادية بنات.
ومن المتوقع أن يحضر اعتماد النتيجة الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات التعليم، وأولياء أمور الطلاب.
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