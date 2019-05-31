إغلاق مكتب قناة الجزيرة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قالت قناة الجزيرة القطرية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرر إغلاق مكتبها في الخرطوم والتحفظ على أجهزته. وأضافت في تغريدة على موقع تويتر أن أجهزة الأمن أبلغت مدير المكتب في الخرطوم بالقرار، وقررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي الشبكة بشكل فوري.

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