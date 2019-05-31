انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة بمشاركة السيسي

انطلقت في مكة المكرمة أعمال القمة العربية الطارئة التي دعا لانعقادها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. بن عبد العزيز. ومن المتوقع أن يركز الاجتماع، الجاري برئاسة الملك سلمان في قصر الصفا بمكة بعد ساعة من القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في المدينة ذاتها، على مناقشة قضيتي إيران وفلسطين.

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