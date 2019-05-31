بدء الجلسة المغلقة فى القمة العربية الطارئة

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدء الجلسة المغلقة بالقمة العربية الطارئة المنعقدة بمكة المكرمة.
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء،
وضم وفد المملكة للقمة الخليجية الطارئة،الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
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