السنوار يدعو البحرينيين لإعلان الحداد

وجه رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار اليوم الخميس، رسالة للشعب البحريني دعاه فيها للامتناع عن الخروج إلى الشوارع أثناء عقد الورشة الاقتصادية، الشهر المقبل.

وأردف يحيى السنوار قائلا: "التزموا البيوت.. ارفعوا الرايات السوداء والبسوا الأسود.. عبروا للعالم كله أنكم لن تطعنوا أهل فلسطين، ولن تبيعوا القدس ولن تطعنوا أهلكم في فلسطين في ظهورهم".

وأضاف: "رسالتي لشعب البحرين باسم شعبنا أن يعلنوا حالة الحداد العام يومي 25و26 يونيو، يوم انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين"، معبرا عن الشكر للمبادرة البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال على مواقفها، طالبا منهم ترجمة دعوة الحداد لتصل إلى جميع مواطني البحرين.