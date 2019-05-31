الملك سلمان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أنشطة إيران التخريبية

طالب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أنشطة إيران التخريبية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم فى خبر عاجل لها. فى خبر عاجل لها. وجاءت كلمتة خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الطارئة التي تنعقد بدعوة من العاهل السعودي. واجتمع قادة دول الخليج العربية في القاعة الكبرى لقصر الصفا في مكة، قبل ساعات من انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها المدينة.

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