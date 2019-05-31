ناخبو إسطنبول يوجهون صفعة جديدة لمرشح الحزب الحاكم

أظهر استطلاع للرأي أُجري لحساب حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقدم مرشح المعارضة بفارق 3 نقاط مئوية، قبل الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل.
ويسعى حزب العدالة والتنمية لتحقيق نتيجة مختلفة عن الهزيمةالتي لحقت به بفارق ضئيل، عندما فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أكرم إمام أوغلو بالمنصب في مارس الماضي.
ومثلت خسارة الحزب الحاكم لإسطنبول، واحدة من
وكانت السلطات قد ألغت نتيجة الانتخابات بعد شكاوى حزب العدالة والتنمية من حدوث مخالفات، لتنتهي ولاية إمام أوغلو بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 يونيو.
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