الكشف عن خطط وزارة الدفاع الروسية لإطلاق صواريخ عابرة للقارات

أظهرت وثائق لوزارة الدفاع الروسية أنها تخطط لإجراء عمليات إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال السنوات الـ3 المقبلة، بما في ذلك صواريخ "سارمات" الحديثة.
وحسب الوثائق، فإن وزارة الدفاع تخطط لعمليتي إطلاق صواريخ "سارمات" و3 عمليات لإطلاق صواريخ"يارس" و4 عمليات لإطلاق صواريخ "توبول" خلال الفترة 2019 – 2021.
وتتعلق الوثائق بإعلان وزارة الدفاع الروسية مناقصة مغلقة لشراء خدمات التأمين أثناء نشاطها في الفترة المذكورة.
يذكر أن صاروخ "سارمات" الثقيل هو أحدث الصواريخ الروسية، ومن المقرر أن يبدل صواريخ "فويفودا" الاستراتيجي. ومن المخطط البدء بتسليح وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بهذا الصاروخ ابتداء من عام 2021.
وسبق لرئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين أن أعلن أن هذا الصاروخ قادر على اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي.
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