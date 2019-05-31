39 عاما من التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون

عزّز مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ تأسيسه في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981، من عمليات التنسيق المشترك بين دوله الست "المملكة العربية السعودية ، الإمارات، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت"، من خلال عدد من الهيئات والمجالس، إضافة إلى الأمانة العامة، نجحت جميعها في تعميق وتوثيق الروابط وبناء جسور التعاون بين دول المجلس.

الأهداف الأساسية للمجلس

- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.

- تنمية أوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

- وضع الأنظمة المتماثلة في مختلف الميادين.

- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائية والحيوانية.

- إنشاء مراكز بحوث علمية.

- إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص.

هيئات مجلس التعاون

- المجلس الأعلى.

- هيئة تسوية المنازعات.

- المجلس الوزاري.

- الأمانة العام.

المجلس الأعلى

- هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية.

- يجتمع المجلس في دورة عادية في بلدان الدول الأعضاء كل سنة. - يجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.

- يعد انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثُلثا الدول الأعضاء.

مهام المجلس الأعلى

- العمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، خاصة في النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.

- وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.

- النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة.

- النظر في التقارير والدراسات التي كُلف الأمين العام بإعدادها.

- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

- إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.

- تعيين الأمين العام، وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.

- إقرار نظامه الداخلي، والتصديق على ميزانية الأمانة العامة.

هيئة تسوية المنازعات يشكلها المجلس الأعلى

المجلس الوزاري

- يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم.

Advertisements

- تكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى.

- يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية.

- يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.

- يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

يختص المجلس الوزاري بحصيلة من الأعمال تشمل:

- اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع.

- اتخاذ ما يلزم بشأن البند السابق من قرارات أو توصيات.

- العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة بين الأعضاء.

- تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بالتنفيذ.

الأمانة العامة

- تتكون الأمانة العامة لمجلس التعاون من أمين عام، يعاونه أمناء مساعدون.

- يعين المجلس الأعلى الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

- يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين، ويعين موظفي الأمانة.

- يكون الأمين العام مسؤولًا بشكل مباشر عن أعمال الأمانة وحسن سير العمل.

- يمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.

مهام الأمانة العامة

- إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك.

- إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.

- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري.

- إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.

- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتماشى مع نمو مجلس التعاون.

- إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.

- التحضير للاجتماعات، وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.

- الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري.

- أي مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.

الهيئة الاستشارية

- تتشكل الهيئة من 30 عضوًا من مواطني الدول الأعضاء.

- تهدف لمساعدة المجلس الأعلى وتقديم المشورة له.