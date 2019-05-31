39 عاما من التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون

الأهداف الأساسية للمجلس
- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.
- تنمية أوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
- وضع الأنظمة المتماثلة في مختلف الميادين.
- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائية والحيوانية.
- إنشاء مراكز بحوث علمية.
- إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
هيئات مجلس التعاون
- المجلس الأعلى.
- هيئة تسوية المنازعات.
- المجلس الوزاري.
- الأمانة العام.
المجلس الأعلى
- هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية.
- يجتمع المجلس في دورة عادية في بلدان الدول الأعضاء كل سنة. - يجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.
- يعد انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثُلثا الدول الأعضاء.
مهام المجلس الأعلى
- العمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، خاصة في النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
- وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.
- النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة.
- النظر في التقارير والدراسات التي كُلف الأمين العام بإعدادها.
- اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
- إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.
- تعيين الأمين العام، وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.
- إقرار نظامه الداخلي، والتصديق على ميزانية الأمانة العامة.
هيئة تسوية المنازعات يشكلها المجلس الأعلى
المجلس الوزاري
- يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم.
- تكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى.
- يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية.
- يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.
- يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.
يختص المجلس الوزاري بحصيلة من الأعمال تشمل:
- اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع.
- اتخاذ ما يلزم بشأن البند السابق من قرارات أو توصيات.
- العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة بين الأعضاء.
- تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بالتنفيذ.
الأمانة العامة
- تتكون الأمانة العامة لمجلس التعاون من أمين عام، يعاونه أمناء مساعدون.
- يعين المجلس الأعلى الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين، ويعين موظفي الأمانة.
- يكون الأمين العام مسؤولًا بشكل مباشر عن أعمال الأمانة وحسن سير العمل.
- يمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.
مهام الأمانة العامة
- إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك.
- إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.
- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري.
- إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.
- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتماشى مع نمو مجلس التعاون.
- إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.
- التحضير للاجتماعات، وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
- الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري.
- أي مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.
الهيئة الاستشارية
- تتشكل الهيئة من 30 عضوًا من مواطني الدول الأعضاء.
- تهدف لمساعدة المجلس الأعلى وتقديم المشورة له.
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