طيران الأمن والأجهزة المختصة يشاركان في تأمين الوفود

نفذت الجهات الأمنية والمرورية والتنظيمية بمشاركة طيران الأمن في تنفيذ كافة الخطط لنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي انطلقت أمس، في مكة المكرمة بجوار الحرم المكي.

ووفرت الأجهزة الأمنية قوة قوامها 2300 عنصر رسمي وسري، وأكثر من 1300 دورية سرية ورسمية ودراجة نارية وخطط مدروسة، لتعزيز التدابير الأمنية والوقائية لتأمين القمم الثلاث، فيما منعت هيئة النقل العام جميع سيارات الأجرة، ومن يعمل بالتطبيقات الذكية من الدخول خلال فترة انعقاد القمم، إلى المنطقة المركزية، على أن يتم التعامل مع الحافلات خلال هذه الفترة.

وكانت الجهات الأمنية بقيادة مدير الأمن العام الفريق خالد قرار الحربي، قد عقدت اجتماعا طارئا في وقت سابق من أجل وضع الخطط، وإسناد جميع المهام للقيادات الأمنية المشاركة في موسم أمن العمرة، للعمل على خطة استراتيجية تساهم في سهولة تنقل الوفود إلى مقر الاجتماع مع انسيابية الحركة المرورية لجميع قاصدي بيت الله الحرام طوال الثلاثة أيام، التي تُعقد من خلالها القمة.

تعاون جاد

وأشار مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي إلى ضرورة التعاون الجاد مع رجال المرور، في محافظة جدة ومكة المكرمة والمنطقة المركزية والحرم المكي، حيث تم تخصيص طرق محددة لتنقلات الضيوف، والتي ستكون عبر طريق الملك عبدالله وطريق الأندلس وجسر الميناء في جدة، في حين سيتم استخدام الطريق الدائري الثالث وطريق العزيزية وأنفاق السدة الشرقية في مكة المكرمة، لذا يتطلب على جميع المركبات الصغيرة الابتعاد عن هذه الطرق، واستخدام الطرق البديلة كالطريق الدائري الرابع، وطريق الحرمين وعدد من الطرق التي لاترتبط بحركة الوفود المشاركة، مع إمكانية التوجه إلى محطات النقل أثناء الذهاب للحرم المكي.

جاهزية الطرق

أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب لـ»دوت الخليج»، جاهزية جميع الطرق الرابطة بين مكة المكرمة وجدة وبإمكان قاصدي بيت الله الحرام التوجه، إما عبر طريق مكة جدة القديم، وهو طريق توجد به جميع الخدمات، وخال من الكثافة المرورية، أما الطريق الثاني هو طريق الهجرة للقادمين عبر كوبري عسفان من شمال جدة أو عبر طريق بريمان من شمال جدة ووسطها، وذلك لاستخدام طريق المدينة السريع دخولا عبر نقطة ضبط النوارية، ويوجد بجوراها مواقف للمحرمين والمعتمرين بالإمكان إيقاف المركبة بداخله، واستخدام الحافلات للذهاب إلى المسجد الحرام المكي.

وحول المتجهين لمكة المكرمة من جنوب جدة، قال اللواء الضبيب، إنه بامكانهم استخدام طريق الليث عبر كوبري عمق مرورا بمركز الضبط الأمن بالكعكية، حيث يوجد مواقف للمحرمين والمعتمرين، وأنه بإمكان مستخدمي هذا الطريق الوصول إلى نقاط الحافلات، التي تنقلهم مباشرة إلى المسجد الحرام، أما ما يخص طريق مكة المكرمة جدة السريع، وهو الطريق الذي سيستخدمه ضيوف الدولة لجميع الوفود خلال هذه الفترة، لذا يفضل استخدام الطرق البديلة، حفظا للوقت وتسهيلا للحركة المرورية.

دوريات أمنية

وأكد مدير إدارة الدوريات الأمنية في العاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي، لـ»دوت الخليج» أن مهام دوريات الأمن خلال انعقاد مؤتمر القمة لخليجية العربية والإسلامية تتمحور في تكثيف تواجد الدوريات الأمنية السرية والرسمية الراجلة، والدرجات النارية في المنطقة المركزية، وتغطية منطقة القصور الملكية ومواقع الاجتماعات والمناطق الجبلية المحيطة بالمنطقة المركزية وجبل خندمة والأحياء المحيطة بالمنطقة المركزية وكافة المسارات الرئيسة المخصصة للمهام، ومنع دخول مركبات الدوريات الأمنية داخل المنطقة المركزية، وتعويض ذلك بالدرجات النارية والدوريات الراجلة الرسمية والسرية، وذلك بحسب الخطط الميدانية المعدة وتوجيه القيادة الحكيمة، بإخلاء المنطقة المركزية من المركبات.

مساندة وإرشاد

وأضاف العقيد السهيمي، كما تمت مساندة العديد من الجهات الأمنية بدوريات أمنية كالمرور على الطرق، قوة المهام، والحرس الملكي، بالإضافة إلى العمل على إرشاد قاصدي الحرم المكي الشريف من المعتمرين والزوار، للطرق الميسرة للوصول للحرم والطريق البديلة، التي ليس فيها منع لمرور المركبات، وفق ما أعلنته إمارة منطقة مكة المكرمة باستخدام طريق الدائري الرابع والشرائع.

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داعيا المعتمرين وقاصدي الحرم لاستخدام الحافلات المخصصة لذلك، مشيرا إلى دعم مواقف السيارات باستخدام المراقبة الجوية الحديثة، لافتا إلى أن الدوريات الأمنية في خطتها الميدانية لهذا العام استحدثت الخرائط الإلكترونية المحملة على الهواتف النقالة، والتي تحمل أسماء جميع فنادق مكة المكرمة ومواقعها ومواقف الشركات الناقلة للمعتمرين، وذلك لإرشاد وتوجيه المعتمرين، وتيسير وصولهم لمواقع سكنهم.

طلعات مسح جوي

وأكد طيران الأمن لـ»دوت الخليج» مشاركتهم في الخطط الأمنية المعدة لاستقبال وفود مؤتمر القمة الخليجية العربية والإسلامية، من خلال طلعات المسح الأمنية الجوية، وتقديم الدعم اللوجستي لكافة القطاعات الحكومية والأمنية، ورصد الحركة المرورية وتكثيف التواجد في سماء العاصمة المقدسة، بطلعات جوية متواصلة وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه، بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الجوية الواحدة على مدار الساعة.

ملامح التدابير الأمنية

- تأمين تنقل الوفود إلى مقر الاجتماعات مع انسيابية الحركة المرورية

- جاهزية جميع الطرق الرابطة بين مكة المكرمة وجدة

- التعاون الجاد مع رجال المرور في محافظة جدة ومكة المكرمة

- دعم مواقف السيارات باستخدام المراقبة الجوية الحديثة

- استحداث الخرائط الإلكترونية المحملة التي تحمل أسماء جميع فنادق مكة

- تنفيذ طلعات جوية وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية