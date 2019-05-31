المملكة تحتضن قمم التحديات العربية الكبرى

تميزت القمم العربية العادية والاستثنائية التي استضافتها المملكة العربية السعودية على مدى عمر الجامعة العربية بأهميتها للأمة قاطبة، لما تتضمنها من تحديات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، خصوصاً القمم الاستثنائية، وقد نجحت بفضل الله في وضع قرارات حاسمة لمصلحة القضايا العربية. قمة الرياض خلال الفترة من 16 - 18 أكتوبر 1976 - وقف نزيف الدم في لبنان. - إعادة الحياة الطبيعية إليها. - احترام سيادة لبنان. - إعادة إعمار لبنان. قمة إعلان الرياض في 28 مارس 2007 - ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها. - ترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم. قمة الظهران في 15 أبريل 2018 - سماها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بـ«قمة القدس». - ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين. - تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ «150» مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس. - تبرعت المملكة بمبلغ «50» مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة «الأونروا». قمة مكة المكرمة في مايو 2019 - للوقوف أمام التحديات التي تمر بها المنطقة. هياكل الجامعة العربية مجلس الجامعة أعلى سلطة ويختص بـ: - مراعاة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء - دعم التعاون بين الدول العربية والهيئات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين. - اتخاذ التدابير اللازمة لدفع ما قد يقع على إحدى دول الجامعة من عدوان فعلي أو محتمل. - فض المنازعات التي تنشأ بين الدول العربية عن طريق الوساطة أو التحكيم. - تعيين أمين عام الجامعة. - تحديد نسبة مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة - وضع النظام الداخلي للمجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة للجامعة. اللجان الفنية الدائمة مهمتها Advertisements - إعداد دراسات فنية متخصصة فيما يحال إليها من موضوعات. - وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقيات. المنظمات المتخصصة - اتحاد البريد العربي. - الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية. - اتحاد الإذاعات العربية. - المنظمة الدولية العربية للدفاع ضد الجريمة. - المنظمة العربية للعلوم الإدارية. - المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة. - منظمة العمل العربية. - مجلس الطيران المدني للدول العربية. - المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس. - المنظمة العربية للتنمية الزراعية. - المنظمة العربية للصحة. تعاقب 8 أمناء عامين على جامعة الدول العربية - عبدالرحمن عزام 1945- 1952. - محمد عبدالخالق حسونة 1952-1972 - محمود رياض 1972- 1979 - الشاذلي القليبي 1979- 1990 - الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد 1991- 2001 - عمرو موسى 2001- 2011. - الدكتور نبيل العربي 2011- 2016. - أحمد أبوالغيط 2016 «الحالي». الأمانة العامة وظيفتها الأساسية - تصريف الأمور الإدارية والمالية السياسية للجامعة.



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