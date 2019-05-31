"السلطة": حل الدولتين في خطر.. والاحتلال يهدم قرية "العراقيب" للمرة 145

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، من أن حل الدولتين المدعوم دولياً لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في خطر بسبب مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال اشتية، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع عضو الكونجرس الأميركي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، إن مثل هذه الخطوة من إسرائيل ستقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية. وأكد أشتية على «ضرورة خروج أصوات من الكونجرس الأميركي تطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على إدارة دونالد ترامب للتراجع عن كافة العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف الحرب المالية بحق أبناء شعبنا».

وقال: «طالبنا العديد من دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وإبقاء حل الدولتين قائماً». وأضاف أن «إسرائيل انتهكت وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معنا خاصة اتفاق باريس، واقتطاعاتها من عائدات الضرائب الفلسطينية غير قانونية».

أمنياً، هدمت الشرطة الإسرائيلية أمس، مساكن قرية «العراقيب» غير المعترف بها في النقب داخل أراضي الـ48 للمرة 145 على التوالي. وقال أهالي القرية إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت قريتهم وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح وأبقت الأهالي دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر رمضان. وكانت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية قد هدمت مساكن العراقيب وشردت أهلها للمرة الـ144 في 14 مايو الجاري.

على صعيد متصل شنت قوات الاحتلال فجر أمس، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية شملت 11 فلسطينياً بتهمة مقاومة الاحتلال والمستوطنين وتنفيذ عمليات ضد المستوطنات في الضفة.