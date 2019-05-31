تدمير 4 أنفاق لـ"داعش" في صحراء الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس، تدمير 4 أنفاق لتنظيم «داعش» بصحراء الموصل وقتل جميع من فيها. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي بثه موقع «الفرات نيوز» العراقي أمس، إن «قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران التحالف الدولي نفذت عملية نوعية في صحراء الموصل أسفرت عن تدمير 4 أنفاق متجاورة». وأضافت أن «القوة اشتبكت مع مجموعة إرهابية وقتلت جميع عناصرها واستولت على أسلحتهم وتجهيزاتهم»، مؤكدةً «تدمير دراجاتهم النارية التي كانوا يستخدمونها في التنقل».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني أمس، بأن شخصاً قتل وأصيب 7 آخرين بجروح نتيجة هجوم شنه تنظيم «داعش» على إحدى القرى في قضاء «داقوق» بمحافظة كركوك، وقيامه بإحراق الحقوق الزراعية فيها.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن أهالي «الافتخارات» التابعة لقضاء «داقوق» بمحافظة كركوك اشتبكوا مع مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح وحرق محاصيل زراعية.

بدورها، قالت مصادر في الشرطة المحلية، إن «مسلحي داعش تسللوا تحت جنح الظلام إلى قرية الافتخارات الواقعة على بعد 35 كيلومتراً جنوب كركوك، وأضرموا النيران في حقول زراعية»، مبينة أن المزارعين الذين هرعوا لإخماد النيران وقعوا ضحية كمين نصبه مسلحو التنظيم لهم وفتحوا النيران صوبهم ما أسفر عن مقتل شاب وجرح 7 آخرون.

ويشكو فلاحو تلك المنطقة من عدم تمكنهم من إخماد الحرائق التي تطال حقولهم بسهولة، لخشيتهم من وجود عبوات ناسفة في الطرق المؤدية إليها، أو مهاجمتهم من قبل عناصر «داعش»، حيث اندلعت الكثير من الحرائق في مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية في المناطق المتنازع عليها مسببة خسائر جسيمة للمزارعين.

وفي السياق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن اعتقال إرهابي في مدينة الرمادي «قدم خدمات كبيرة لداعش» عن تحركات القطعات الأمنية. وقالت المديرية في بيان، إن «مفارزها في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 قبضت على أحد الإرهابيين في منطقة التأميم بالرمادي بمحافظة الأنبار». وأضافت، أن «عملية القبض تمت بالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة أكدت أن الإرهابي كان من العناصر الاستخبارية والأمنية لداعش وقدم خدمات كبيرة لتلك العصابات عن قطعاتنا الأمنية وتحركاتها، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب».

وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن تحرير مختطفة إيزيدية في صحراء محافظة الأنبار، غربي البلاد. وذكر بيان للخلية أن «قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية، كانت محتجزة في أحد الأوكار التابعة لداعش في صحراء الأنبار والتي كانت القوات الأمنية قد داهمتها سابقاً وقتلت 7 إرهابيين كانوا بداخلها». وأضاف أن «العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية».