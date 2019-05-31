مسؤولون حكوميون وخبراء يمنيون: الأمم المتحدة تكافئ الحوثيين على قتلهم المدنيين

بسام عبدالسلام (عدن)

أشعلت حادثة تقديم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعماً سخياً لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بحجة نزع الألغام، غضب وسخط أبناء الشعب اليمني الذين يكتوون يومياً من نار الحرب التي أشعلتها الميليشيات منذ عام 2015. الدعم الأممي تضمن نحو 20 سيارة رباعية تم تسليمها لصالح قيادات حوثية تسيطر على البرنامج الوطني لمكافحة الألغام في صنعاء، حيث مثل الدعم بحسب خبراء ومحللين مكافأة جديدة تقدمها الأمم المتحدة للميليشيات مقابل زرعها للألغام وقتلها للمدنيين الأبرياء في المحافظات اليمنية.

واستغرب مسؤولون حكوميون وخبراء قيام الأمم المتحدة بتقديم الدعم للحوثيين خصوصاً وأن هناك تقارير صادرة عن منظمات أممية نفسها وأخرى دولية تؤكد حقيقة أن الميليشيات هي الجهة الوحيدة التي تقوم بزرع الألغام في اليمن بصورة عشوائية وكثيفة وتسببت في سقوط آلاف الضحايا خصوصاً النازحين الذين يعودون إلى منازلهم عقب دحر الحوثيين منها.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن عبدالرقيب فتح: إن أي تعامل من قبل منظمات الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي يجب أن يكون مع الحكومة الشرعية في البلاد. وانتقد فتح دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لميليشيات الحوثي الإرهابية، عادّاً ذلك «مخالفاً كلياً للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية».

ويرى الكاتب اليمني ماجد عبدالله، أن الأمم المتحدة مستمرة بدعم الميليشيات بهذه الصورة وتحت غطاءات متعددة، موضحاً أن زراعة الألغام جريمة حرب في القانون الدولي ويجب محاسبة مرتكبيها إلا أن الأمم المتحدة تقوم بمكافأتهم بصورة سخية.

الخبير العسكري اليمني يحيى أبو حاتم، قال إن الدعم الأممي للميليشيات الحوثية بمثابة مكافأة على انتهاكاتها وجرائمها، موضحاً أن الحوثيين حصلوا على مكأفاة لقيامهم بزراعة أكثر من مليون لغم من قبل الأمم المتحدة التي تقوم باستغلال الدعم المقدم إليها لتقديمه للحوثيين.

بدوره، شدد الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل، على أن المهام الأممية يجب أن تصب باتجاه منع ميليشيات الحوثي عن جريمة زراعة الألغام لا أن تشجعها على مواصلة ارتكابها، لافتاً إلى أن الرسالة الأممية واضحة ولا تحتاج إلى شرح ومفادها «كلما زرعت ألغاما أكثر ستحصل على دعمنا أكثر».