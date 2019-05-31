الإمارات تقدم 79 ألف سلة غذائية لأهالي المناطق اليمنية المحررة خلال رمضان

عدن (الاتحاد، وام) قدمت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ما يقارب 79 ألف سلة غذائية لسكان المناطق اليمنية المحررة، خلال شهر رمضان المبارك استفاد منها نحو 600 ألف شخص وذلك في إطار الدعم المتواصل للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

وشملت عملية التوزيع سكان الساحل الغربي اليمني بمحافظتي الحديدة وتعز بمناطق «الخوخة والتحيتا والدريهمي وبيت الفقية وحيس وذو باب والمخا وموزع والوازعية» إلى جانب محافظات الضالع ولحج وأبين وعدن، وحضرموت بمناطق «ريف المكلا وتريم ورماه وثمود والمكلا وغيل باوزير» والمناطق الشرقية ومحافظة شبوة بمناطق «دهر والطلح ورضوم وجردان وعرماء».

إلى ذلك، تبنى الهلال الأحمر الإماراتي مشروعا جديدا يتضمن ترميم وإعادة تأهيل وصيانة مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في مدينة المكلا، وذلك في إطار جهود الإمارات ودعمها المتواصل للمشاريع الصحية التي يجري تنفيذها لإنعاش المراكز الصحية والمستشفيات وتحسين خدماتها المقدمة للمرضى والمحتاجين. وعقب توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع في المكلا أوضح حميد راشد الشامسي، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن الهيئة ستقوم بتجهيز مركز الأطراف الصناعية بأحدث التجهيزات التي ستساعد على تلبية احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة في حضرموت والمحافظات المحيطة.

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