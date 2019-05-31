عبد الملك: حان الوقت لإنهاء التدخلات الإيرانية في اليمن

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أن الوقت قد حان من أجل التلاحم والتكاتف العربي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والوقوف في وجه التهديدات الإيرانية.

وقال عبدالملك خلال لقائه، أمس، في العاصمة الكينية نيروبي، سفراء المجموعة العربية في كينيا، إن تدخلات إيران في عدد من الدول العربية، وبينها اليمن بات تهديداً عبر عناصرها التخريبية التي تتلقى دعماً بالسلاح والمال لتنفيذ مخططات إجرامية هدفها زعزعة الدول العربية وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار فيها.

وثمن رئيس الحكومة اليمنية ما يقوم به التحالف العربي نيابة عن العالم لتطبيق القرارات الدولية الملزمة ومساندة الحكومة الشرعية لاستكمال إنهاء الانقلاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية في أهم ممر مائي عالمي، لافتاً إلى أن هذه الحالة من التلاحم والتكاتف العربي لو لم تكن موجودة لكان اليمن في وضع أسوأ بكثير.

وأكد رئيس الوزراء أن «الحكومة وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء تسعى لتأسيس مرحلة من التعافي الحقيقي في اليمن وتجاوز آثار كارثة الانقلاب في جميع الجوانب»، مشيراً إلى الدور الهام للسفراء العرب والحرص على بناء علاقات تواصل جيدة وفعالة بما يخدم مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية. وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي أنهكت البلاد في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهوداً من أجل التخفيف من آثارها واستعادة الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتخفيف المعاناة الإنسانية الكارثية في جميع مناطق البلاد دون استثناء.