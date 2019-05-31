ضبط شبكة لتزييف العملة المحلية والأجنبية بالخرطوم

الخرطوم (الاتحاد)

تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية (ولاية الخرطوم) من ضبط شبكة إجرامية، مكونة من (7) متهمين تعمل على تزييف العملة المحلية والأجنبية، طبقاً لما ذكرت، أمس، وكالة السودان للأنباء (سونا). وحسب الوكالة الرسمية، أكد نائب المدير العام المفتش العام للشرطة الفريق شرطة (حقوقي)، الطريفي إدريس دفع الله، أكد جاهزية قوات الشرطة لحماية الوطن والمواطن من كافة الجرائم والمهددات الأمنية، التي تستهدف أمنه واستقراره وتعمل على إضعاف الاقتصاد الوطني، من خلال العمليات الإجرامية الدخيلة على المجتمع.

وأشاد بيقظة وفطنة فريق الشرطة الأمنية في ضبط شبكة تزييف العملات المحلية والأجنبية داخل شقة بولاية الخرطوم في وقت وجيز، مما يؤكد قدرة الشرطة على ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأرواح وممتلكات المواطنين وزعزعة استقرارهم، مناشداً المواطنين ضرورة الحرص على التبليغ الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية السالبة التي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح اللواء شرطة صلاح حسن الطيب، مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية، لـ(سونا) أنه وإثر معلومات توفرت بوجود شبكة إجرامية تعمل على تزييف العملة المحلية والأجنبية بالخرطوم تم تشكيل فريق للمتابعة والتقصي ليتم ضبط (7) متهمين منهم (2) من الأجانب يقومون بتزييف وتوزيع العملة المحلية فئة المائة جنيه والمائتي جنيه، إضافةً لعملة أجنبية ليتم القبض عليهم وضبط ماكينة حديثة وأحبار تستخدم في عملية التزييف.