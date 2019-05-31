"ليبراسيون": قطر تنتقم من العرب بدعم علاقاتها مع إيران

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية: «إن قطر تسعى جاهدة للانتقام من الدول العربية عبر تخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة برغم تهديداتها الواضحة للمنطقة».

وتوترت العلاقة بين واشنطن وطهران الفترة الماضية جراء تعليق إيران بعض التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني، وكذلك تهديدها المصالح الأميركية بالمنطقة والملاحة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقالت الصحيفة: «إن قطر التي تنبذها معظم الدول العربية، تتظاهر خارجياً فقط بابتسامة عريضة يرسمها أمير قطر تميم بن حمد على شفتيه بالمحافل الدولية بأن المقاطعة لم تؤثر فيه».

وأضافت: «إن تلك الإمارة الصغيرة التي طالما تدعي لعب دور وتأثير إقليمي ودولي يتجاوز حجمها الحقيقي، (باتت مهمشة)».

وأشارت إلى أنها اعتادت على مشاهدة خطوات الذئاب الشريرة الكبيرة التي تهدد بإشعال الخليج (في إشارة إلى إيران)، وبرغم ذلك تحول دون ردعها كانتقام من الدول العربية المعادية لها.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى ما قالته المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر بأن «الولايات المتحدة مثل إيران لا يريدان حرب.. ولا نعتقد في حدوث أي تصرف عسكري، وبرغم ذلك هذا الأمر لا يمنعنا من متابعة الأوضاع والتوترات عن كثب».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صّرح في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: «إنه إذا ما أرادت إيران القتال، فستكون النهاية الرسمية لإيران. ولن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى!». ووفقاً للصحيفة فإن قطر اقتربت بالفعل من إيران التي فتحت مجالها الجوي والبحري في أعقاب المقاطعة، كما أنها محمية بشكل خاص من خلال وجود أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط (العديد) التي تعد مركز القيادة لمعظم العمليات العسكرية الأميركية في السنوات الأخيرة في العراق أو سوريا أو أفغانستان.

وأشارت إلى أنه على الرغم من حسن نية دول الجوار بدعوة قطر في قمم مكة الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان «لاتخاذ موقف موحد بشأن القضايا والأحداث الراهنة في جميع أنحاء العالم، وحشد الدول العربية لمواجهة التهديدات الإيرانية فإن قطر يبدو أنها ستخرج عن الصف العربي بعرقلة أي إجراء ضد حليفتها إيران».

ورصدت الصحيفة الفرنسية وقائع الخيانات القطرية للدول العربية بالخروج عن الصف، موضحة أنه عقب التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران هددت طهران أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يتم من خلاله تمرير 18 مليون برميل من النفط يومياً أو 20% من الاستهلاك العالمي.

ولفتت إلى ما قاله مدير ميناء حمد التجاري القطري (لم تسمه) بأنه: «لا شك في أن المنطقة بأكملها ستتأثر في حالة نشوب نزاع أو حتى تهديد خطير لحركة الملاحة البحرية، ولكن باستثناء قطر التي وضعت خطة طوارئ في حالة حدوث مشكلة»، دون أن يكشف عن مصدر تلك الخطة فهل ستحصل على استثناءات؟

وأضافت الصحيفة أن الواقعة الأخرى هي التزام قطر الهدوء، وعدم التعليق على العمليات التخريبية والانتهاكات الإيرانية الأخيرة في مياه الخليج».